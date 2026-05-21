ماجواير يعلن غيابه عن كأس العالم 2026

أعلن هاري ماجواير، مدافع مانشستر يونايتد، استبعاده من قائمة منتخب إنجلترا المشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وقال ماجواير في رسالة نشرها عبر حسابه: "كنت مؤمنًا بقدرتي على تقديم إضافة قوية لمنتخب بلادي هذا الصيف، خاصة بعد الموسم الذي قدمته، لذلك كان القرار صادمًا ومحزنًا بالنسبة لي".

وأضاف: "على مدار السنوات الماضية، لم يكن هناك شيء يمنحني فخرًا أكبر من ارتداء قميص منتخب إنجلترا وتمثيل بلادي، وأتمنى كل التوفيق للاعبين في كأس العالم".

ويواصل سوء الحظ مطاردة مدافع مانشستر يونايتد مع البطولات الكبرى، بعدما جاء غيابه عن مونديال 2026 بعد أقل من عامين على ابتعاده عن بطولة يورو 2024 بسبب الإصابة.

ومع وصوله إلى 33 عامًا، تتزايد الشكوك حول إمكانية ظهور ماجواير مجددًا بقميص منتخب إنجلترا في بطولة دولية كبرى خلال السنوات المقبلة.

وكان توماس توخيل قد أعلن قائمة أولية استعدادًا للبطولة المقرر انطلاقها في يونيو المقبل، وسط تقارير تؤكد الكشف عن القائمة النهائية رسميًا غدًا الجمعة.