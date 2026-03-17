أرسل النادي في الساعات الأولى من فجر اليوم، الثلاثاء، احتجاجًا رسميًّا للاتحاد الإفريقي لكرة القدم على قرار «كاف» بتأجيل نظر استئناف الأهلي الذي كان محددًا له غدًا، بخصوص عقوبة الحرمان من جماهيره في مباراة العودة أمام الترجي التونسي في إياب دور الثمانية لدوري الأبطال.

وخسر الأهلي أمام الترجي التونسي بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، الأحد، على ملعب حمادي العقربي برادس، ضمن منافسات الذهاب من الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأوضح الأهلي في بيان رسمي أن الاحتجاج جاء بشكل عاجل بعدما تلقى إخطارًا من «كاف» أن الاستئناف الذي كان محددًا له الساعة الحادية عشرة صباح غدٍ قد تأجل للواحدة ظهرًا، ثم تلقى النادي إخطارًا آخر بأن جلسة نظر الاستئناف تم تأجيلها لأجل غير مسمى، وهو يعلم أن لقاء العودة مع الترجي تحدد له السبت المقبل باستاد القاهرة.

وطالب الأهلي، في بيانه، الاتحاد الإفريقي بضرورة تنفيذ اللوائح، حيث إن الاستئناف حق قانوني للنادي ومن شأنه البت فيه قبل المباراة المقبلة، لا سيما وأن «كاف» قام بتوقيع عقوبة حرمان الأهلي من جماهيره بعد الخطأ للمرة الأولى بإلقاء زجاجات المياه في مضمار الملعب، وكان يجب أن تكون العقوبة متدرجة أسوة بما حدث مع الأندية الأخرى.

وتمسك الأهلي في احتجاجه بحقه في نظر الاستئناف بشكل عاجل قبل المباراة المقبلة في دوري الأبطال، وإنصاف العدالة ومنح النادي الحق في حضور جماهيره ولو بنسبة من سعة الاستاد مثلما حدث مع أندية إفريقية في وقائع سابقة، خاصة أن جماهير الأهلي لم يسبق لها ارتكاب هذا الخطأ منذ بداية البطولة إلا في مباراة الجيش الملكي المغربي في ختام دور المجموعات.

وتقام مباراة الإياب بين الفريقين يوم السبت المقبل، 21 مارس الجاري، على ملعب ستاد القاهرة الدولي، في غياب لجماهير الأهلي نتيجة عقوبات الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» على خلفية أحداث مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي.