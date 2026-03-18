الإمارات: استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس يشكل تهديداً لأمن الطاقة العالمي

قالت الإمارات، إن استهداف منشآت الطاقة المرتبطة بحقل بارس الجنوبي في إيران، والذي يعد امتدادا لحقل الشمال في قطر، "يمثل تصعيدا خطيرا"، مشددة على أن "استهداف البنية التحتية لقطاع الطاقة يُشكّل تهديدا مباشرا لأمن الطاقة العالمي، ولأمن واستقرار المنطقة وشعوبها".

وأكدت أن ذلك ينطوي على "تداعيات بيئية جسيمة، ويُعرض المدنيين وأمن الملاحة والمنشآت المدنية والصناعية الحيوية لمخاطر مباشرة".

وقالت وكالة أنباء الإمارات (وام)، اليوم الأربعاء: "شددت الدولة على ضرورة تجنب استهداف المنشآت الحيوية تحت أي ظرف"، مؤكدة أهمية الالتزام بالقانون الدولي، وصون الأمن والاستقرار في المنطقة.