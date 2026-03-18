غارات إسرائيلية تستهدف بلدتي سحمر ومشغرة في البقاع الغربي شرق لبنان

أغار طيران الاحتلال الإسرائيلي، عصر اليوم الأربعاء، مستهدفا منزلا في بلدة سحمر بالبقاع الغربي، كما شن غارة أخرى استهدفت منزلا في بلدة مشغرة بالبقاع الغربي شرقي لبنان.

وفي جنوبي البلاد، أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف مبنى سكنيا محاذيا لموقف السيارات الخلفي لمستشفى "الشيخ راغب حرب" في بلدة تول؛ مما أدى إلى تدميره وإلحاق أضرار فادحة بمبنى المستشفى والمباني المجاورة والسيارات.

واستهدفت غارات عنيفة، الجسر الداخلي في بلدة القاسمية الجنوبية؛ مما أدى إلى تضرر المرفق الحيوي الذي يربط القرى ببعضها.

وشن طيران الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء وصباح اليوم، أربع غارات استهدفت مناطق زقاق البلاط والبسطا التحتا والباشورة في العاصمة بيروت ومنطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

كما شن سلسلة غارات استهدفت بلدة سحمر في البقاع الغربي شرق لبنان وعدد من المناطق جنوب لبنان.

ونفذ طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، ثلاث غارات في العاصمة بيروت، استهدفت الأولى منطقة زقاق البلاط قبالة "القرض الحسن"، فيما طالت الغارتان الثانية والثالثة منطقة البسطا التحتا - ثكنة فتح الله، حيث استهدفتا شقتين.

كما شنّ غارتين عنيفتين استهدفتا منطقتي حارة حريك والغبيري في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وشن فجر اليوم، سلسلة غارات استهدفت بلدات الشهابية، والغندورية، والعاقبية وأطراف بلدة صريفا في جنوب لبنان. بحسب ما أعلنت " الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

ووجه الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي فجر اليوم، إنذارا عاجلا إلى سكان منطقة الباشورة غي العاصمة بيروت مهددا مبنى حدده في خريطة نشرها، قبل أن يستهدفها صباح اليوم.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي، سلسلة غارات صباح اليوم على بلدة سحمر في البقاع الغربي، استهدفت أربعة منازل ما أدى الى تدميرها وسقوط أربعة شهداء.

كما أغار صباح اليوم، على منزل في بلدة صريفا وعلى طريق الحوش - صور، وبلدة البرج الشمالي في جنوب لبنان بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

يذكر أن طيران الاحتلال الإسرائيلي، يشن منذ الثاني من مارس الحالي، سلسلة غارات كثيفة استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت وعددا من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان، وجبل لبنان وشماله، ولا تزال الغارات الإسرائيلية مستمرّة، بعد استهداف "حزب الله" لإسرائيل منتصف ليل الثاني من مارس الحالي.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي قبل أيام بتنفيذ نشاط بري في جنوب لبنان.