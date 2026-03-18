 الدفاع الكويتية: رصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية
الأربعاء 18 مارس 2026 6:34 م القاهرة
الدفاع الكويتية: رصد 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت - قنا
نشر في: الأربعاء 18 مارس 2026 - 6:09 م | آخر تحديث: الأربعاء 18 مارس 2026 - 6:09 م

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، أن منظومات الدفاع الجوي رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية، 4 صواريخ باليستية و23 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي، حيث تم التعامل معهم وتدميرهم فيما سقطت ثلاث مسيرات خارج منطقة التهديد دون أن تشكل خطرا أو أضرارا مادية.

جاء ذلك في كلمة للعقيد الركن سعود العطوان المتحدث الرسمي باسم الوزارة، اليوم، خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت، وفقا لوكالة الأنباء القطرية "قنا".

وأفاد المتحدث، بأن وحدة التفتيش والتخلص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية تعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 11 بلاغا، حيث تم التعامل معها والتخلص منها وفق الإجراءات المتبعة.

اخبار متعلقة


