سوريا: اعتداء إسرائيل على بنى تحتية عسكرية يزعزع استقرار المنطقة

أدانت سوريا، الجمعة، بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي على بنى تحتية عسكرية في الجنوب، واعتبرته اعتداء على سيادة البلاد بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه هاجم ليلا مستودعات أسلحة للجيش السوري جنوبي البلاد، بزعم أنه يرد على "اعتداء على مواطنين دروز بالسويداء".

وتعليقا على ذلك، قالت وزارة الخارجية السورية في بيان، إن بلادها تدين "بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي الغاشم الذي استهدف بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا اليوم، في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

واعتبرت الخارجية السورية، الاستهداف الإسرائيلي بمثابة "اعتداء سافر على سيادة سوريا وسلامة أراضيها".

وأضافت أن "هذا العدوان الجديد الذي يأتي تحت ذرائع واهية وحجج مصطنعة، يشكل امتدادا واضحا لسياسة التصعيد التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار سياسة التدخل في الشؤون الداخلية بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة".