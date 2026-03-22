إسبانيا تطالب بفتح مضيق هرمز وحماية احتياطات الطاقة بالشرق الأوسط

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، الأحد، إنه "لا ينبغي للعالم أن يتحمل تبعات الحرب على إيران"، مطالبا بفتح مضيق هرمز وحماية جميع احتياطات الطاقة في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في منشور له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، تعليقا على الصراعات المستمرة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال سانشيز: "تطالب الحكومة الإسبانية بفتح مضيق هرمز وحماية جميع احتياطات الطاقة في الشرق الأوسط. نحن عند نقطة تحول محورية على المستوى العالمي".

وأضاف: "أي تصعيد إضافي قد يُفضي إلى أزمة طاقة طويلة الأمد للبشرية جمعاء. لا ينبغي للعالم أن يتحمل تبعات هذه الحرب".

ومنذ 28 فبراير الماضي، تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، تسبب في مقتل مئات أبرزهم المرشد الأعلى علي خامنئي ومسئولون أمنيون، ودمار واسع، وترد طهران بإطلاق صواريخ ومسيَّرات باتجاه إسرائيل.

كما تشن إيران هجمات على ما تقول إنها قواعد ومصالح أمريكية بدول عربية، لكن بعضها أسقط قتلى وجرحى وأضر بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة، مطالبة بوقف الاعتداءات.