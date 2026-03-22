كوبا تبدأ في إعادة التيار الكهربائي بعد انهيار الشبكة الوطنية

بدأت كوبا، اليوم الأحد، في إعادة تشغيل شبكتها الكهربائية، بعد يوم من انهيار الشبكة الوطنية بالكامل الذي ترك الملايين بدون كهرباء للمرة الثالثة هذا الشهر.

واستعاد نحو 72 ألف مشترك في العاصمة، بينهم خمسة مستشفيات، التيار الكهربائي مجددا في وقت مبكر اليوم الأحد، وفقا لتقرير صادر عن نقابة عمال الكهرباء الوطنية الكوبية ووزارة الطاقة والمناجم، لكن هذه النسبة تمثل جزءا صغيرا فقط من إجمالي سكان هافانا البالغ نحو مليوني نسمة.

وفي هافانا ومقاطعات مثل ماتانزاس الواقعة غربي البلاد وهولجوين الواقعة شرقي البلاد، تم إنشاء شبكات كهرباء مصغرة محلية لتزويد المراكز الأكثر حيوية بالكهرباء. وأبلغ سكان في بعض مناطق العاصمة وكالة أسوشيتد برس (أ ب) أن الكهرباء عادت خلال ساعات الصباح الباكر.

وتواجه كوبا حاليا أزمة طاقة غير مسبوقة.

وقد تدهورت شبكة الكهرباء الكوبية القديمة بشكل كبير في السنوات الأخيرة، لكن الحكومة حملت أيضا مسؤولية انقطاعات التيار الكهربائي للحصار الأمريكي للطاقة، بعد أن حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في يناير من فرض رسوم جمركية على أي دولة تبيع أو تزود كوبا بالنفط.

وهناك سبب آخر للصعوبات التي تواجهها كوبا جراء تراجع إمدادات النفط هو الإطاحة بالرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو من جانب الولايات المتحدة، الأمر الذي أدى إلى وقف شحنات النفط الحيوية من الدولة التي كانت حليفة صلبة لهافانا.

وقال الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل، إن الجزيرة لم تتلق نفطا من الموردين الأجانب منذ ثلاثة أشهر. وتنتج كوبا بالكاد 40% من الوقود الذي تحتاجه لتشغيل اقتصادها.

وتوترت العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي للصحفيين، إنه يعتقد أنه سيحظى" بشرف السيطرة على كوبا".

ورد الرئيس الكوبي ميجيل دياز كانيل على بالقول إن أي عمل عدواني سيواجه "مقاومة منيعة".