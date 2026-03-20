تباهى جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، بمهاجمته أكثر من 2000 هدف في لبنان منذ بدء العدوان عليه في 2 مارس الجاري.

وقال في بيان إن فرقه العسكرية 91 و146 و36 تواصل تنفيذ مداهمات ونشاطات برية، بدعوى أنها ضد "حزب الله" بجنوبي لبنان.

وأضاف: حتى الآن، هاجمنا أكثر من 2000 هدف.

وادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه دمر نحو 120 مقر قيادة لـ"حزب الله" وأكثر من 100 مخزن وسائل قتالية وما يزيد عن 130 منصة إطلاق صواريخ.

وتابع: "كما تم تحييد (قتل) أكثر من 570 عنصرا بحزب الله، بينهم نحو 220 من قوة الرضوان (النخبة)"، وفق ادعائه.

ولم يعقب "حزب الله" فورا على البيان الإسرائيلي.

وتواصل تل أبيب هجماتها على لبنان، فيما يرد "حزب الله" بصواريخ وطائرات مسيّرة على شمالي ووسط إسرائيل.

وخلّف العدوان الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس، 1001 قتيلا و2584 جريحا ومليون و49 ألفا و328 نازحا، وفقا للسلطات اللبنانية الخميس.

وتحتل إسرائيل مناطق بجنوبي لبنان بعضها منذ عقود والبعض الآخر منذ الحرب السابقة بين أكتوبر 2023 ونوفمبر من العام التالي.

وخلال نحو عامين ونصف، شنت إسرائيل حروبا على قطاع غزة ولبنان وإيران، وغارات جوية على سوريا واليمن وغارة على قطر، ووسعت احتلالها في فلسطين وسوريا ولبنان.