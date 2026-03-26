ترامب يجدد هجومه على بي بي سي: فاسدة ويجب تلقينها درسا

شن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هجوما لاذعا جديدا على هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) واصفا إياها بـ "الفاسدة"، وذلك بالتزامن مع الإعلان عن تعيين مديرها العام الجديد.

واتهم الرئيس الأمريكي الهيئة بوضع كلمات "مروعة" على لسانه، مؤكدا أنه "يجب تلقينها درسا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وجاءت تصريحات ترامب خلال خطاب مطول وشامل ألقاه في واشنطن العاصمة، أمام حفل عشاء لجمع التبرعات لأعضاء الكونجرس الجمهوريين، وذلك قبيل انتخابات التجديد النصفي المقررة في نوفمبر المقبل، حيث يواجه حزبه خطر فقدان السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ.

وجاءت تصريحات ترامب في اليوم نفسه الذي تم فيه الكشف عن تعيين المدير التنفيذي السابق لشركة جوجل، مات بريتين، مديرا عاما جديدا لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي).

ومن أبرز القضايا التي ستواجه المدير البالغ من العمر 57 عاما عند توليه منصبه في 18 مايو المقبل، الدعوى القضائية التي رفعها ترامب بشأن حلقة من برنامج "بانوراما" تم بثها في عام 2024.

وواجه البرنامج الوثائقي انتقادات بسبب إظهاره انطباعا بأن الرئيس الأمريكي شجع أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتول في عام 2021 بعد خسارته الانتخابات أمام جو بايدن.

وأدت هذه الاتهامات إلى إعلان المدير العام لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) آنذاك، تيم ديفي، استقالته.