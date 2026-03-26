أحمد الشرع يزور برلين الاثنين المقبل بعد تأجيل سابق

أفادت صحيفة "بيلد" الألمانية بأن الرئيس السوري، أحمد الشرع، يعتزم زيارة العاصمة برلين يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد إلغاء زيارة كانت مقررة في منتصف يناير الماضي في اللحظات الأخيرة.

وذكرت تقارير صحفية أن تفاصيل الزيارة لم تُعلن بعد، وسط ترقب لمضمون اللقاء المرتقب مع المستشار الألماني، فريدريش ميرتس، والذي يُرجح أن يتناول ملفات سياسية وإنسانية بارزة، بحسب تلفزيون سوريا.

ومن المتوقع أن يستند اللقاء إلى دعوة سابقة وجهها ميرتس في نوفمبر الماضي، دعا خلالها الرئيس السوري إلى مناقشة مستقبل اللاجئين السوريين في ألمانيا، ما يشير إلى احتمال تصدر هذا الملف جدول الأعمال.

وفي تعليق مقتضب، قالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن المواعيد العلنية للمستشار تُعلن عادة يوم الجمعة من الأسبوع السابق، دون تأكيد رسمي حتى الآن بشأن الزيارة.

ويأتي ذلك في وقت أظهر فيه تقرير لوكالة اللجوء التابعة للاتحاد الأوروبي تراجعا ملحوظا في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين، ما قد يضفي أهمية إضافية على النقاشات المرتقبة بين الجانبين.



