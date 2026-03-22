السعودية تتضامن مع قطر وتركيا بعد سقوط مروحية تدريب

أعربت وزارة الخارجية السعودية، الأحد، تضامنها مع قطر وتركيا، بعد سقوط مروحية تدريب مشتركة، ما أسفر عن 7 شهداء.

وتقدمت الوزارة، في بيان، بـ"خالص العزاء لذوي شهداء الواجب، ولحكومتي وشعبي قطر وتركيا الشقيقتين، إثر حادث سقوط طائرة مروحية جراء تعرضها لعطل فني أثناء تأديتها لعمل روتيني في المياه الإقليمية القطرية".

وأعربت الوزارة عن "تضامنها ووقوفها إلى جانب ذوي شهداء الواجب، وحكومتي وشعبي قطر وتركيا في هذا الحادث الأليم".

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت وزارة الدفاع التركية مصرع عسكري وموظفين تقنيين اثنين من شركة أسيلسان التركية، و4 من أفراد القوات المسلحة القطرية، في حادث سقوط مروحية قطرية مساء السبت.

وأوضحت الدفاع التركية، في بيان، أن المعطيات الأولية تظهر بأن عطلا فنيا تسبب في سقوط المروحية التابعة للقوات المسلحة القطرية، التي كانت تُجري تدريبات في البحر، تحت قيادة القوات المشتركة القطرية التركية.

وفجر الأحد، أعلنت قطر سقوط مروحية في المياه الإقليمية إثر "عطل فني أثناء تأدية واجب روتيني"، وأعلنت لاحقا انتهاء عمليات البحث عن جثة الشخص السابع والأخير من طاقم المروحية، وأكدت استشهادهم جميعا.