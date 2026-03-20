حزب الله اللبناني ينفي اتهامات الجهات الأمنية الإماراتية حول علاقته بشبكة إرهابية

نفى حزب الله اللبناني في بيان له اليوم الجمعة، اتهامات الجهات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة حول علاقته بشبكة إرهابية.

واعتبر أنها محاولات متكررة للإساءة إليه وتشويه صورته.

وقال البيان، "ينفي حزب الله ما صدر من اتهامات ملفّقة بحقه عن الجهات الأمنية في دولة الإمارات، ويؤكد بصورة قاطعة أن هذه الادعاءات عارية عن الصحة تمامًا، ولا تستند إلى أي واقع أو حقيقة، فحزب الله ليس لديه أي تواجد داخل الإمارات وغيرها من الدول تحت أي غطاء أو مسمّى تجاري أو غيره".

واعتبر حزب الله أن "هذه المزاعم تأتي في سياق محاولات متكررة للإساءة إلى الحزب وتشويه صورته لأهداف باتت واضحة جلية ولا تخفى على أحد".

وأضاف، البيان "يستهجن حزب الله المسارعة غير المسئولة من قبل وزارة الخارجية اللبنانية إلى تبني هذه الروايات الصادرة عن جهات خارجية، وإصدار موقف إدانة بحق مكوّن لبناني أساسي قبل التثبت والتحقق، بدل التحلّي بالحدّ الأدنى من المسؤولية الوطنية، خصوصًا في ظلّ ما يتعرض له لبنان وشعبه من عدوان إسرائيلي وحشي."

وكانت الإمارات العربية المتحدة، قد أعلنت اليوم الجمعة، عن تفكيك شبكة ممولة ومدارة من قبل حزب الله اللبناني وإيران، وإلقاء القبض على عناصرها.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين، في بيان اليوم الجمعة، ضلوع حزب الله بالمخطّط الذي استهدف دولة الإمارات العربية المتحدة. وأعربت عن استعداد السلطات اللبنانية التام للتعاون في التحقيقات وصولًا لمعاقبة المرتكبين.