وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع تطورات الأوضاع بالمحافظات خلال أول أيام عيد الفطر

تابعت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، منذ صباح اليوم الجمعة خلال أول أيام عيد الفطر المبارك، تطورات الأوضاع بالمحافظات عبر اتصالات هاتفية أجرتها مع المحافظين، بالإضافة إلي تقارير دورية مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وتلقت الوزيرة تقريرًا من الدكتور سعيد حلمي عبد الخالق، رئيس قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية، بشأن الحالة العامة بالمحافظات ومتابعة العمل الميداني للقطاعات الخدمية فى أول أيام عيد الفطر المبارك.

وأشار المحافظين، إلى اتخاذ الاستعدادات والإجراءات اللازمة في جميع القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك والتيسير على المواطنين للاستمتاع بإجازة العيد مع أسرهم، مشيرين إلى هدوء الأوضاع واستقرارها في مختلف المناطق بالمحافظات وتوافد المواطنين علي الحدائق العامة والمتنزهات للاحتفال بأول أيام العيد مع الأسر.

ووجهت الدكتورة منال عوض، باستمرار رفع درجات الجاهزية بكل الأجهزة التنفيذية بالمحافظات، مع التأكيد على استمرار المتابعة الميدانية لضمان انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين خلال أيام العيد.

وشددت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على تكثيف المرور الميداني على مواقف سيارات الأجرة والسرفيس لمتابعة انتظام حركة التشغيل والتزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة، والتعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

ووجهت الدكتورة منال عوض كذلك باستمرار رفع كفاءة منظومة النظافة بالحدائق والمتنزهات، مع تكثيف أعمال رفع المخلفات أولاً بأول، للحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظات.

وفيما يتعلق بالأسواق، أكدت وزيرة التنمية المحلية، على استمرار الحملات الرقابية بالتنسيق مع الجهات المختصة لضمان توافر السلع واستقرار الأسعار.

وشددت على ضرورة التصدي الحاسم لكل أشكال التعديات ومخالفات البناء أو الإشغالات خلال فترة إجازة العيد، مع سرعة الإزالة الفورية في المهد لأي مخالفات يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، بما يضمن الحفاظ على الانضباط وعدم استغلال فترات الإجازات في ارتكاب مخالفات.

وفي سياق إحكام منظومة المتابعة، أشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة يتابع الموقف على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات ومراكز إدارة الأزمات بالمحافظات وفرق الرصد الميداني، لرصد الحالة أولا بأول والتعامل الفوري مع أي طوارئ أو شكاوى.

فى إطار توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، قام ياسر عبد الله الرئيس التنفيذي لجهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنسيق مع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة المسئولة عن منظومة الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشمالية والجنوبية وشركة انفيروماستر المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الشرقية، وشركة ارتقاء المسئولة عن تقديم خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع بالمنطقة الغربية، وذلك لبحث جاهزية هذه الجهات خلال فترة عيد الفطر المبارك.

وأكدت الدكتورة منال عوض، التوجيه لشركتي انفيروماستر وارتقاء بالتنسيق مع كل من رؤساء الأحياء بالمنطقة الشرقية والغربية على العمل على ساحات صلاة العيد والمساجد، حيث تقوم الشركة بالتوعية المواطنين بالمنطقة الشرقية من خلال المؤسسات الدينية والأندية ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية في حال وجود أي تراكم مخلفات بالاتصال على أرقام الشكاوي الخاص بالشركة، موجهة بضرورة الدفع بالعمالة والمعدات لتكثيف أعمال النظافة في الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والمتنزهات وأماكن التجمع للمواطنين للاحتفال بالعيد.

وشددت الوزيرة على رفع الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة مستوى النظافة العامة حول المساجد والساحات والمتنزهات والطرق المؤدية إليها، وتكثيف العمالة على مدار اليوم الكامل حول جميع الأسواق ومنافذ البيع والمتنزهات ورفع جميع المخلفات أولاً بأول، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أى مخالفات.

وأكدت أنه تم التوجيه للهيئة العامة لنظافة وتجميل الجيزة للعمل خلال فترة عيد الفطر المبارك على مدار 24 ساعة، وتواجد حملة مركزية للطوارىء عبارة عن سيارت نقل بأحجامها وسيارات غسيل شوارع وسيارات شفط، وتوفير عدد من أكياس القمامة لتوزيعها على المواطنين خلال فترة العيد، وقيام الهيئة أيضا بتوفير سيارات غسيل الشوارع ومتطلبات التجميل.

وأشارت إلى إصدار تعميم على وحدات الادارة المتكاملة للمخلفات بكل محافظات الجمهورية بضرورة تكثيف أعمال الجمع والنقل ونظافة الشوارع خلال فترة عيد الفطر، وتكثيف أعمال النظافة في الساحات والميادين العامة والحدائق والمتنزهات العامة، وذلك لمنع انتشار المخلفات نظرا لموسم العيد وكثافة تواجد المواطنين في مثل هذه الاماكن.