فالفيردي يعلن موعد مغادرته لأثلتيك بيلباو الإسباني

أعلن المدرب إرنستو فالفيردي رحيله عن أتلتيك بلباو مع ختام الموسم الحالي، بعد فترة ثالثة ناجحة قاد خلالها الفريق للتتويج بكأس ملك إسبانيا 2024، منهيًا انتظارًا دام 40 عامًا.

وأوضح فالفيردي أن القرار جاء بعد تفكير طويل وبالتنسيق مع إدارة النادي، مؤكدًا استمراره في التركيز على المباريات المتبقية هذا الموسم.

ويختتم المدرب مسيرة مميزة مع بلباو، سواء كلاعب سابق أو كمدرب خاض معه عدة تجارب، كانت الأخيرة هي الأبرز منذ عام 2022؛ حيث بلغ نصف نهائي الدوري الأوروبي، وشارك في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، كما سبق له تحقيق نجاحات محلية مع برشلونة.