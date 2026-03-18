وزير الدفاع الإسرائيلي يعلن رسميا اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، قتل وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل الخطيب في هجوم موجه الليلة الماضية.

وقال كاتس، وفقا لمكتبه، إن "الخطيب" كان مسئولا عن القمع داخل بلاده فضلا عن "التهديدات الخارجية".

وأضاف كاتس، أنه "من المتوقع الإعلان عن مفاجأت كبيرة طوال هذا العام على كل الجبهات" دون توضيح.

وأكد التليفزيون الرسمي الإيراني، في وقت لاحق، أن إسرائيل قتلت بالفعل الخطيب.

ويأتي مقتل الخطيب بعدما قتلت إسرائيل أول أمس الاثنين لكل من علي لاريجاني، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي وقائد قوات الباسيج (التعبئة) غلام رضا سليمان.

وولد "الخطيب" في أوائل الستينيات في محافظة خوزستان جنوب غرب إيران.

وعلى مدى السنوات الخمس الماضية، كان رجل الدين الشيعي يشغل منصب وزيرا الاستخبارات في الجمهورية الإسلامية، وسبق له أن خدم في أدوار مختلفة داخل جهاز الأمن الإيراني.

وكان "الخطيب"، يتمتع بعلاقات جيدة بشكل استثنائي واحتفظ بمنصبه الوزاري حتى بعد التعديل الحكومي عام 2024، عندما تم استبدال الحكومة المحافظة المتطرفة من جانب الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ).

وفي عام 2022، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات على الخطيب؛ بسبب هجمات إلكترونية تردد أن وزارة الاستخبارات الإيرانية هي التي أمرت بها.