النائب أحمد عصام: زيارة الرئيس السيسي للإمارات وقطر تؤكد دور مصر لدعم استقرار المنطقة

أكد أحمد عصام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب، أن زيارة عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وقطر، حملت العديد من الرسائل المهمة التي تعكس قوة ومتانة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وحرص القيادة السياسية على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق المشترك في مختلف القضايا.

وأضاف عصام، في بيان اليوم الخميس، أن هذه الزيارة تؤكد الدور المحوري الذي تلعبه مصر في دعم استقرار المنطقة، وتعزيز العمل العربي المشترك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة، مشيرًا إلى أن التحركات الدبلوماسية للرئيس السيسي تعكس رؤية استراتيجية واضحة تهدف إلى توحيد الصف العربي والحفاظ على الأمن القومي العربي.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الرئيس مع قيادات الدولتين، تناولت سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ودعم مصالح الشعوب العربية، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وجاءت زيارة عبد الفتاح السيسي، إلى كلٍ من الإمارات العربية المتحدة وقطر في إطار التحركات المصرية المكثفة لتعزيز التعاون العربي المشترك، خاصة في ظل التحديات الإقليمية المتسارعة التي تشهدها المنطقة خلال الفترة الحالية.

وتستهدف الزيارة دعم التنسيق السياسي والاقتصادي بين الدول العربية، وتبادل الرؤى حول أبرز القضايا الإقليمية، بما في ذلك جهود حفظ الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط.

كما تعكس الزيارة حرص القيادة السياسية المصرية على توطيد العلاقات الثنائية مع الدول الشقيقة، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري، بجانب التأكيد على أهمية توحيد المواقف العربية لمواجهة الأزمات والتحديات المشتركة، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية لشعوب المنطقة.