بدء الاجتماع الطارىء لاتحاد الكرة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة

بدأ الاجتماع الطارىء لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حضره جميع أعضاء المجلس برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة بعض الأمور والترتيبات الفنية والإدارية للمنتخبات: الأول والشباب والناشئين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وحضر إلى جانب أبو ريدة، كل من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، حمادة الشربيني، وليد درويش، مصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وإيناس مظهر أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، كما انضم للاجتماع أحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوا مجلس الإدارة، عن طريق تقنية "زووم".