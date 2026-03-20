الجمعة 20 مارس 2026 12:22 ص القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟

النتـائـج تصويت

بدء الاجتماع الطارىء لاتحاد الكرة بحضور جميع أعضاء مجلس الإدارة

محمد جلال
نشر في: الخميس 19 مارس 2026 - 11:48 م | آخر تحديث: الخميس 19 مارس 2026 - 11:48 م

بدأ الاجتماع الطارىء لمجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، والذي حضره جميع أعضاء المجلس برئاسة هاني أبو ريدة، لمناقشة بعض الأمور والترتيبات الفنية والإدارية للمنتخبات: الأول والشباب والناشئين، استعدادًا للاستحقاقات المقبلة.

وحضر إلى جانب أبو ريدة، كل من خالد الدرندلي نائب رئيس مجلس الإدارة، حمادة الشربيني، وليد درويش، مصطفى أبو زهرة، محمد أبو حسين وإيناس مظهر أعضاء مجلس الإدارة، ومصطفى عزام الأمين العام للاتحاد، كما انضم للاجتماع أحمد حلمي الشريف وطارق أبو العينين عضوا مجلس الإدارة، عن طريق تقنية "زووم".


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

شارك بتعليقك