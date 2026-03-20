ألمانيا تُسرّع تصدير السلاح إلى الخليج وأوكرانيا وسط تصاعد التوتر مع إيران

قررت ألمانيا تسريع صادرات المعدات العسكرية إلى دول الخليج العربي، التي ازدادت احتياجاتها الدفاعية في ظل استمرار الاستهدافات من قبل إيران، وكذلك إلى أوكرانيا التي تخوض حربًا مع روسيا.

وجاء ذلك في تعميم صادر عن وزارة الاقتصاد والطاقة الألمانية، الجمعة، يهدف إلى تسهيل شحن أنظمة الدفاع الجوي والبحري إلى دول الخليج وأوكرانيا.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والطاقة الألمانية كاترينا رايشه، في بيان، أن الهجمات الإيرانية "العشوائية" على دول الخليج خلقت حاجة ملحة للمعدات العسكرية، ولا سيما أنظمة الدفاع الجوي.

وأشارت رايشه إلى أن سعي أوكرانيا للحصول على دعم عسكري في مجال الدفاع الجوي مستمر دون انقطاع.

ويرى محللون أن هذه الخطوة الألمانية تهدف إلى تعزيز القدرات الأمنية لحلفائها في الخليج، خاصة في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز ومحيطه، وضمان استمرار الدعم العسكري لأوكرانيا.

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربًا على إيران، أسفرت عن سقوط مئات القتلى، من بينهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما ترد طهران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وإلحاق أضرار بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.