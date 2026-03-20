روسيا تستعد للسماح للجيش بتحرير المواطنين المسجونين في الخارج

تتجه روسيا نحو السماح لقواتها المسلحة بتحرير مواطنيها المحتجزين بالخارج، إذا اعتُبر أنهم أُدينوا بشكل غير قانوني، وذلك بموجب قانون مقترح يدعمه الرئيس فلاديمير بوتين.

وقال رئيس البرلمان، فياتشيسلاف فولودين، إن التعديل سيتم تمريره بمسار سريع في مجلس الدوما، واصفاً إياه بأنه إجراء لـ"تعزيز حماية حقوق مواطنينا من تصرفات الدول غير الصديقة".

ومن المتوقع أن يمر الاقتراح، الذي وافقت عليه الحكومة بالفعل، دون صعوبة. وبموجب التغييرات، يمكن نشر الجيش لتأمين إطلاق سراح المواطنين الروس إذا اعتبرت موسكو أن إداناتهم أو سجنهم من قبل محاكم أجنبية أو هيئات قضائية دولية "غير عادلة".