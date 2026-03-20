إيران: إذا تعرضت بنيتنا التحتية لهجوم لن نتردد في الرد

قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، إن بلاده تلقت معلومات استخباراتية تفيد بأن إسرائيل تُخطط لشنّ هجوم على البنية التحتية الإيرانية، متوعدا بأن طهران لن تتوانى عن الردّ في حال وقوع مثل هذا الهجوم.

جاء ذلك في تدوينة له على منصة شركة "إكس" الأمريكية، الجمعة، رد فيها على تصريح للرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال في وقت سابق: "لو لم نهاجمهم لكانوا سيهاجموننا".

وأضاف في معرض رده على ترامب: "نحن أصحاب مبادئ. الإيرانيون لا يُهاجمون أعداءهم خلسةً أثناء الحوار. لا نردّ بقوة إلا عند التعرّض للهجوم".

وأردف قائلا: "أُكرّر وأقول، إذا تعرضت بنيتنا التحتية للهجوم، فلن نتوانى عن الردّ".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.