أردوغان: أولويتنا إبقاء بلادنا بمنأى عن دائرة النار المحيطة بنا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن أولوية حكومته هي إبقاء البلاد بمنأى عن دائرة النار المحيطة بها، وإيجاد مخرج للحروب الدائرة في المنطقة من خلال الاتصالات الدبلوماسية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها، الجمعة، خلال مشاركته في افتتاح مستشفى تنزيلة أردوغان، بولاية ريزة، مسقط رأسه، شمال شرقي البلاد.

وفي معرض انتقاده للمعارضة الداخلية، قال أردوغان: "الصواريخ تحلق حولنا والحرب مستمرة خارج الحدود والمنطقة تشهد أخطر أزمة في السنوات الأخيرة، لكن المعارضة في بلادنا لا تهتم بكل ما يحدث حولنا".

ومنذ 28 فبراير تشن إسرائيل والولايات المتحدة حربا على إيران، أودت بحياة مئات الأشخاص، أبرزهم المرشد علي خامنئي ومسؤولون أمنيون، فيما تردّ طهران بصواريخ وطائرات مسيرة باتجاه إسرائيل.

كما تستهدف إيران ما تصفه بـ"مصالح أمريكية" في دول عربية، ما تسبب في سقوط قتلى وجرحى وألحق أضرارا بأعيان مدنية، وهو ما أدانته الدول المستهدفة.

وأعرب أردوغان عن أمله في أن يعم السلام والرفاه العالم الإسلامي، خاصة في المناطق التي تشهد أزمات مثل غزة وإيران والسودان.

- نظام صحي نموذجي

وخلال كلمته، تطرق الرئيس أردوغان إلى الخدمات الصحية التي تحققت في تركيا خلال فترات حكم حزب العدالة والتنمية، الذي وصل إلى السلطة عام 2002.

و قال: "رفعنا مستوى خدمات الرعاية الصحية التي كانت تعتبر الحلقة الأضعف في السابق، إلى درجة تعد فيها نموذجا يحتذى به في العالم".

وأوضح أردوغان أن مستشفى تنزيلة أردوغان بُني على مساحة 36 ألف متر مربع وأنه يستوعب 100 سرير.

وأضاف أن المستشفى يضم أقسام طوارئ وغسيل كلى ووحدات عناية مشددة وغرف عمليات حديثة، ليقدم خدمات صحية متطورة لسكان المنطقة.

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن المستشفى الجديد يمثل إضافة مهمة للقطاع الصحي في تركيا.

كما لفت إلى نجاح تركيا في إدارة أزمات كبرى مثل جائحة كورونا وزلزال 6 فبراير 2023 بفضل قوة بنيتها الصحية.