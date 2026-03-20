الجمعة 20 مارس 2026 6:22 م القاهرة
إيران: المرشد الأعلى يشيد بصمود الإيرانيين

دبي، الإمارات العربية - (أ ب)
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 6:04 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 6:04 م

أصدر المرشد الأعلي الإيراني بيانا مكتوبا يتسم بالتحدي، يشيد فيه بصمود الإيرانيين بعد 3 أسابيع من الحرب التي تشنها الولايات المتحدة وإسرائيل.

وقال مجتبى خامنئي اليوم الجمعة إن الهجمات الأمريكية والإسرائيلية تقوم على أساس وهم أنهم بقتلهم القادة البارزين يمكنهم الإطاحة بالحكومة.

وتم قراءة البيان المكتوب، بمناسبة العام الفارسي الجديد، النيروز، على شاشة التليفزيون الإيراني.

وأشاد مجتبى بالإيرانيين عن "بناء جبهة دفاعية على مستوى الأمة، ومعاقل عبر المدن، والمناطق، والمساجد، موجهين ضربة قوية جعلت العدو يواجه تناقضات وإصدار بيانات غير منطقية".


