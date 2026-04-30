يستهل فريقا الزمالك والأهلي شهر مايو المُقبل بمباراة قمة تجمع بينهما في إطار منافسات الجولة الخامسة من الدوري الممتاز "مرحلة التتويج".

ويتقابل الفريقان غدا الجمعة، الموافق الأول من مايو، وهو الشهر الذي يحمل الكثير من الذكريات المثيرة للفريقين على مستوى نتائج القمة.

ومنذ بداية الألفية الحالية، أي على مدار ما يزيد عن ربع قرن من الزمان، التقى الفريقان 6 مرات فقط في شهر مايو، وهو الشهر المعروف نظريا بكونه ختام الدوريات في الكثير من البلدان حول العالم.

سداسية لا تُنسى

أول مباراة كانت في شهر مايو بين القطبين الكبيرين، تلك التي أقيمت في 16 مايو عام 2002 والتي كانت على مستوى الدوري، وفاز فيها الأحمر بنتيجة تاريخية 6-1.

وقتها سجل سداسية الأهلي رضا شحاتة وإبراهيم سعيد وخالد بيبو "سوبر هاتريك"، بينما أحرز حسام حسن هدف الزمالك الوحيد، قاد الأحمر حينها البرتغالي مانويل جوزيه، مقابل الألماني أوتوفيستر في الأبيض.

انتصار أبيض

رد الزمالك الصاع للأهلي، وتغلب عليه في مايو أيضا ولكن عام 2004، حيث تغلب الأبيض على الأحمر بنتيجة 2-1، في 15 مايو تحديدا.

وقتها سجل بشير التابعي وعبدالحليم علي ثنائية الزمالك، وأحرز محمد أبو تريكة هدف الأهلي الوحيد، وهو أول أهدافه في القمة، وكان مانويل جوزيه يقود الأهلي حينها، ضد مواطنه نيلو فينجادا في الزمالك.

وفي 14 مايو 2006 تقابل الفريقان، ضمن منافسات الدوري الممتاز، حيث عاد الأهلي لانتصاراته بالفوز 2-0 تحت قيادة جوزيه، مقابل مواطنه مانويل كاجودا.

وسجل عماد متعب الهدف الأول، واضاف محمد أبوتريكة الثاني.

الرد جاء سريعا من الزمالك على مستوى مواجهات مايو، حيث سجل الأبيض انتصاره بنتيجة 2-0 في قمة 21 مايو 2007، وفي هذه المباراة فاز فريق المدرب الراحل هنري ميشيل على كتيبة مانويل جوزيه، وسجل جمال حمزة وتامر عبدالحميد هدفي الزمالك.

فوز في الكأس

التقى الأهلي والزمالك في لقاء مُبكر نادر بكأس مصر، على مستوى دور الـ16، وفاز الفريق الأحمر 3-1.

فريق المدرب حسام البدري فاز على حسام حسن، بتوقيع شريف عبدالفضيل ومحمد فضل ومحمد أبو تريكة، بينما كان حسين ياسر المحمدي قد سجل هدف الزمالك الوحيد.

أما آخر المواجهات بين الفريقين في مايو، فكانت في العاشر من هذا الشهر، حيث حسمها التعادل 1-1 في الدوري، وتقدم صلاح محسن للأهلي بقيادة بيتسو موسيماني، وتعادل التونسي فرجاني ساسي للزمالك الذي يقوده باتريس كارتيرون.