دفعة صاروخية إيرانية نحو إسرائيل ترفع الإجمالي إلى 13 منذ فجر الجمعة

أفادت القناة 12 العبرية الخاصة، بإطلاق دفعة جديدة من الصواريخ من إيران أطلقت باتجاه مناطق واسعة في إسرائيل، ما يرفع إجمالي الدفعات الصاروخية إلى 13 منذ فجر الجمعة.

وذكرت القناة، أن صفارات الإنذار دوت في مناطق عدة شملت النقب والبحر الميت (جنوب)، ومدينة نتانيا وإيمك حيفر في منطقة الشارون (وسط)، إضافة إلى مستوطنات وسط الضفة الغربية، وسط استمرار حالة التأهب.

وفي السياق، ذكرت القناة أن صفارات الإنذار دوت أيضا في مدينة نهاريا شمالي إسرائيل جراء إطلاق صواريخ من لبنان، في مؤشر على اتساع رقعة التصعيد.

كما أشار مراسل القناة إلى سقوط صاروخ في منطقة مفتوحة عند مدخل أحد المستوطنات في الجليل الأعلى، مدعية عدم تسجيل إصابات.

ومنذ بدء الهجوم الإسرائيلي الأمريكي على إيران في 28 فبراير الماضي، تعيش إسرائيل حالة تأهب قصوى، مع تكرار دوي صفارات الإنذار في مناطق واسعة، وسقوط صواريخ واعتراض أخرى.

وتواصل إيران استهداف مناطق واسعة داخل إسرائيل بصواريخ وطائرات مسيّرة، في وقت يرد فيه "حزب الله" بهجمات مماثلة على مواقع إسرائيلية منذ 2 مارس الجاري.