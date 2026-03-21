إيطاليا: انفجار يقتل شخصين بروما والشرطة تحقق في صلات محتملة بجماعات متطرفة

أعلنت السلطات الإيطالية اليوم الجمعة بأنه تم العثور على جثتي شخصين يُشتبه في صلتهما بجماعة فوضوية، عقب وقوع انفجار في مزرعة مهجورة بالقرب من خط سكة حديد رئيسي فائق السرعة في متنزه عام في روما.

وأفادت مصلحة الإطفاء بأنه تم اكتشاف جثتي رجل وامرأة في "متنزه القناطر" الواقع جنوب شرق روما.

ويقوم المحققون بفحص الصلات المحتملة بأوساط فوضوية، كما يبحثون عما إذا كان الانفجار قد وقع أثناء عملية تجميع عبوة ناسفة.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" أن مكتب المدعي العام في روما فتح تحقيقاً يتم تنسيقه من جانب فريق مكافحة الإرهاب.

ويُعتقد أن الانفجار وقع مساء أمس الخميس في المتنزه، مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمبنى المهجور.

ولم يتم اكتشاف الحادث إلا في صباح اليوم التالي من جانب أحد المارة.