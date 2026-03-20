أكد كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لبيراميدز أن فريقه يعاني من ضغط شديد جدًا، في الفترة الحالية، بسبب خوض عدة مباريات متتالية، خلال عدد قليل من الأيام.

وقال كرونسلاف يورتشيتش في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد أمام الجيش الملكي المغربي، في دوري أبطال أفريقيا: "هنا يجب أن أتساءل، لماذا بيراميدز هو الفريق الوحيد الذي يلعب بين مباراتي الذهاب والإياب لربع النهائي وخوض مباراة قوية في كأس مصر".

وأضاف: "يجب قول شيء مهم للمسئولين هنا، بيراميدز قدم الكثير خلال العامين الأخيرين للكرة المصرية وحقق إنجازات عديدة ولكن لا يتم تقدير ذلك بالشكل المناسب واللائق، بل، يتم تعريض الفريق لأمور غير طبيعية وغير مفهومة بالمرة".

وتابع: "بسبب الضغط الشديد واللعب على أكثر من بطولة كل يومين وثلاثة نضطر لإجراء تعديلات في التشكيل بين 4 إلى 5 لاعبين في كل مباراة حتى لا يتعرض اللاعبون للإجهاد الشديد".

وأكمل: "أنا سعيد بشدة لأن رغم ذلك فإن اللاعبين يقدمون مستويات رائعة ويواصلون المنافسة على جميع البطولات، لكن لن يتواجد معنا وليد الكرتي غدًا، للإصابة، أما باقي المجموعة جاهزة تمامًا".

وحول مستوى فيستون ماييلي، مهاجم الفريق، قال يورتشيتش إنه مع جميع أفراد المجموعة قدموا الكثير، وحققوا البطولات، وهو يثق في جميع اللاعبين، ويثق بأن الكونغولي سيعود أقوى وأفضل مع النادي في الفترة المقبلة.

وأتم كرونسلاف يورتشيتش تصريحاته قائلًا: "أحترم كثيرًا الجيش الملكي والكرة المغربية، وما يمتلكه الفريق من إمكانيات، لكنني لن أغير استراتيجية اللعب الخاصة بنا بناء على المنافس، فنحن مستمرون في اللعب القوي والضغط والهجوم بكل قوة مع كامل الاحترام لأي منافس".