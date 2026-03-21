أبو الغيط يدين بأشد العبارات الاعتداء الإسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا

أدان أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات الإعتداء الإسرائيلي السافر على بنى تحتية عسكرية في جنوب سوريا، في استمرار للانتهاكات الإسرائيلية لسيادة سوريا وزعزعة استقرارها وسلمها الأهلي، وبالمخالفة للمواثيق الدولية.

وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن هذه السياسة الممنهجة من جانب إسرائيل لا تشكل انتهاكا سافرا لسيادة سوريا فحسب، بل تهدف إلى جر المنطقة برمتها إلى مواجهات لا تخدم سوى المصلحة الإسرائيلية في تأجيج الصراعات وإذكاء الحروب والمواجهات الداخلية، بما يهدد السلم والأمن الاقليميين.

وشدد المتحدث على ما تتضمنه قرارات مجلس الجامعة في هذا الصدد، من مطالبة مجلس الأمن بالقيام بدوره لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على أراضي الجمهورية العربية السورية، ووقف توغلاتها في الداخل السوري في انتهاك واضح لاتفاق فك الاشتباك لعام 1974، وإلزام إسرائيل بإحترام القانون الدولي وردع هذا السلوك العدواني، وحملها على الانسحاب الفوري من الأراضي السورية التي احتلتها مؤخرا.