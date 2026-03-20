نجمتا وادي دجلة تتأهلان إلى نصف نهائي بطولة JSW الهند المفتوحة للإسكواش

تأهلت لاعبتا وادي دجلة، نادين الحمامي وهنا معتز، إلى الدور نصف النهائي من بطولة JSW الهند المفتوحة 2026 المقامة في مومباي، الهند من 18 إلى 22 مارس 2026، ليقتربا خطوة جديدة من تحقيق اللقب.

ويأتي ذلك تتويجًا لجهود إدارة أندية وادي دجلة في دعم أبطال النادي للمشاركة في البطولات الكبرى داخل وخارج مصر، لتحقيق نتائج إيجابية وتعزيز ريادة مصر في اللعبة.

وفازت بطلة وادي دجلة نادين الحمامي -المصنفة ثلاثة وأربعون عالميًا- على جوشنا تشينابا -المصنفة واحد وسبعون عالميًا، في مباراة دور ربع النهائي بنتيجة 1-3، بواقع أشواط 8-11، 11-8، 6-11، 1-11 في مباراة استغرقت 33 دقيقة.

وفازت بطلة وادي دجلة هنا معتز -المصنفة تسعة وعشرون عالميًا- على منافسه ياشمیتا جادیشكومار -المصنفة أربعة وسبعون عالميًا- بنتيجة 2-3، بواقع أشواط 8-11، 11-8, 11-7، 7-11, 8-11، في مباراة استغرقت 43 دقيقة.

ومن المقرر أن تواجه نادين الحمامي منافسه هنا معتز، المصنفة تسعة وعشرون عالميًا، في نصف نهائي البطولة يوم 21 مارس.

يذكر أن بطولة JSW الهند المفتوحة 2026 تُعد من البطولات الدولية البارزة في أجندة الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش (PSA)، حيث تُقام في مومباي، الهند، بمشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الاسكواش من مختلف دول العالم.

وتبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المالية 89,000 دولار أمريكي، بواقع 44,500 دولار لفئة الرجال ومثلها للسيدات.

وتتميز البطولة بأجوائها التنافسية القوية وتنظيمها الاحترافي رفيع المستوى، مما يجعلها محطة محورية ضمن سلسلة بطولات PSA Copper المعتمدة من الاتحاد الدولي لمحترفي الاسكواش.