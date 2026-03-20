برنامج «أسرار» لـ أميرة بدر يحقق 500 مليون مشاهدة على مختلف المنصات

تصدر برنامج «أسرار»، الذي تقدمه الإعلامية أميرة بدر على قناة النهار، قوائم مشاهدة البرامج الحوارية خلال شهر رمضان 2026، بعد تحقيقه نحو 500 مليون مشاهدة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي.

ويعكس هذا الرقم حجم التفاعل مع حلقات البرنامج، التي استهدفت شرائح متنوعة من الجمهور، من خلال مناقشة عدد من القضايا المختلفة واستضافة شخصيات عامة من مجالات متعددة.

وواصل البرنامج حضوره على المنصات الرقمية، معتمدًا على أسلوب حواري يركز على طرح الموضوعات بشكل مباشر، إلى جانب استضافة إعلاميين وفنانين ورياضيين، ما ساهم في زيادة معدلات المتابعة خلال الموسم الرمضاني.