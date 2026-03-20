الكويت: إسقاط صاروخ باليستي و25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة رصدت خلال الـ24 ساعة الماضية صاروخا باليستيا واحدا وتم التعامل معه وتدميره، بالإضافة إلى 25 طائرة مسيرة معادية داخل المجال الجوي الكويتي.

وجاء ذلك في كلمة المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العقيد الركن سعود العطوان خلال الإيجاز الإعلامي بشأن الأحداث الراهنة واستعراض آخر التطورات الميدانية في ضوء العدوان الإيراني على دولة الكويت.

وقال المتحدث، إن منظومات الدفاع الجوي تمكنت من تدمير 15 طائرة مسيرة من إجمالي العدد المرصود فيما استهدفت طائرتان مسيرتان إحدى وحدات مصفاة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

وأفاد بأن الاستهداف أسفر عن اندلاع حريق تمت السيطرة عليه من قبل الفرق المختصة دون تسجيل أي إصابات بشرية، موضحا أن 8 طائرات مسيرة سقطت خارج منطقة التهديد دون أن تشكل أي خطر.