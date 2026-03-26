نتنياهو: نواصل بشدة مهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن إسرائيل تواصل "بشدة" مهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني، في إطار العمليات العسكرية الجارية.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية "قضت الليلة الماضية على قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري"، واصفًا إياه بأن "يداه ملطختان بالكثير من الدماء"، مشيرًا إلى أنه كان يقود عملية إغلاق مضيق هرمز، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأكد نتنياهو أن هذه العملية تمثل مثالًا إضافيًا على التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار هدف مشترك يتمثل في تحقيق أهداف الحرب.

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الخميس، اغتيال قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري الإيراني علي رضا تنكسيري، في غارة جوية.

وقال كاتس، في بيان مصور: "الليلة الماضية، وفي ضربة دقيقة وقاضية، قام الجيش الإسرائيلي بتصفية قائد بحرية الحرس الثوري تنكسيري، إلى جانب ضباط كبار في القيادة البحرية".

ووصف كاتس الضربة بأنها "رسالة" إلى الحرس الثوري، مضيفًا: "الجيش الإسرائيلي سيلاحقكم ويقضي عليكم واحدًا تلو الآخر".



