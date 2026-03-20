الإصابة تبعد رونالدو عن قائمة البرتغال

ستُبقى إصابة أوتار العضلة الخلفية، كريستيانو رونالدو خارج قائمة البرتغالي لوديتي الولايات المتحدة والمكسيك استعدادا لكأس العالم الذي يقام في أمريكا الشمالية.

رونالدو /41 عاما/ لم يلعب أي مباراة منذ 28 فبراير/شباط، عندما خرج من الملعب على نقالة، خلال مباراة فريقه النصر التي فاز فيها على الفيحاء 3 / 1 بالدوري السعودي للمحترفين.

وكما كان متوقعا، لم يستدع الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال، اللاعب المتوج بجائزة الكرة الذهبية 5 مرات من قبل، في القائمة المُعلنة اليوم الجمعة.

وتلعب البرتغالي مع المكسيك في مكسيكو سيتي يوم 28 مارس ثم تواجه اللايات المتحدة في أتالانتا بالأول من أبريل.