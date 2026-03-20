 الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل لدى موسكو
الجمعة 20 مارس 2026 5:47 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل توافق على التبرع بأعضائك بعد الوفاة؟
النتـائـج تصويت

الخارجية الروسية تستدعي سفير إسرائيل لدى موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:17 م | آخر تحديث: الجمعة 20 مارس 2026 - 5:17 م

وصل السفير الإسرائيلي لدى روسيا، عوديد يوسف، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية في استدعاء على خلفية الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على صحفيين في قناة  (آر تي) بلبنان. 

وأصيب مراسل  آر تي، ستيف سويني، ومصوره علي رضا بجروح، أمس الخميس، عندما استهدف صاروخ إسرائيلي طاقم (آر تي) في جسر القاسمية، جنوبي لبنان، في هجوم وصفه علي رضا بالمتعمد، لا سيما وأن الاثنين كانا يرتديان زيا يحمل شارة "صحافة"، وفقا لقناة (آر تي) الروسية.

وكانت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أكدت أن موسكو تعتبر تصرفات الجانب الإسرائيلي "انتهاكا صارخا للقانون الدولي"، وأضافت أنه سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي في موسكو إلى مقر الخارجية الروسية على خلفية الحادث.

وفي وقت لاحق، أفادت وكالة "نوفوستي" بأن عوديد يوسف غادر مبنى الخارجية الروسية بعد لقاء مع الدبلوماسيين الروس استغرق نحو 40 دقيقة.

ورفض السفير الإسرائيلي الإدلاء بأي تصريحات للصحافيين لدى مغادرته.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك