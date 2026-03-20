البرازيل تطلق قانونًا يعزز حماية الأطفال والقصر على شبكة الإنترنت

دخل هذا الأسبوع حيز التنفيذ قانون برازيلي يستهدف حماية القاصرين من المحتوى الإدماني والعنيف والإباحي على شبكة الإنترنت، في خطوة وصفها خبراء بأنها نقطة تحول في مسار حماية الطفولة والمراهقة داخل الفضاء الإلكتروني.

واكتسبت القضية زخمًا حقيقيا في أغسطس الماضي، عقب بث المؤثر فيليبي بريسانيم (الشهير بـ"فيلكا") مقطع فيديو مدته 50 دقيقة استنكر فيه ظاهرة تحويل الأطفال والمراهقين إلى سلعة جنسية عبر شبكة الإنترنت.

وتسبب مقطع الفيديو الذي تجاوزت مشاهداته 52 مليوناً على يوتيوب، في تسريع وتيرة إقرار مشروع القانون الذي ظل قيد الإعداد منذ عام 2022.

وبعد موافقة مجلسي النواب والشيوخ، صادق الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على مشروع قانون "النظام الأساسي الرقمي للأطفال والمراهقين" في سبتمبر/ أيلول الماضي، ليدخل حيز التنفيذ يوم الثلاثاء الماضي.