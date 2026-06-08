أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في كلمة مسجلة مساء اليوم الإثنين، وقف إطلاق النار واحتواء المواجهة الحالية، وذلك بعد نحو 24 ساعة من الصمت أعقبت الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل بـ11 صاروخًا باليستيًا.

وهدد نتنياهو بتوجيه ضربات قوية إذا ارتكبت إيران «خطأ» وجددت هجماتها، زاعمًا أن إسرائيل نجحت خلال الفترة الماضية في إحباط التهديدات الإيرانية وتهديدات حزب الله، مؤكدًا أن العمل مستمر لتدمير البنية التحتية للحزب في جنوب لبنان.

وأوضح أن إيران وحزب الله حاولا فرض معادلة جديدة وصفها بأنها «غير مقبولة»، مشيرًا إلى أنه أصدر تعليمات للجيش الإسرائيلي بقصف أهداف في بيروت وإيران ردًا على الهجمات الأخيرة.

وجاءت هذه التصريحات عقب مكالمة هاتفية جمعت نتنياهو بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي السياق ذاته، ذكر مسؤول إسرائيلي رفيع أن إسرائيل أوقفت خططها الهجومية ضد إيران بناءً على طلب مباشر من ترامب، الذي دعا عبر منصته «تروث سوشيال» إلى وقف فوري لإطلاق النار والبدء في مفاوضات سلام، بحسب وكالة شهاب الفلسطينية.

كما صرح وزير الجيش الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأن معادلة الضاحية الجنوبية في بيروت تماثل معادلة البلدات الشمالية في إسرائيل، مهددًا بأن أي استهداف للشمال سيقابل بقصف مكثف على الضاحية الجنوبية.

وشدد كاتس على رفض إسرائيل لما وصفه بمحاولات إيران ربط جبهة لبنان بطهران.