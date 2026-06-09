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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي: العقوبات الغربية كلفت روسيا نحو 1.5 تريليون دولار

بروكسل (د ب أ)
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 11:01 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 11:01 م

قالت الممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، إن العقوبات الغربية المفروضة بسبب الحرب في أوكرانيا كلفت روسيا مبالغ تتراوح بين 1.2 إلى 1.5 تريليون دولار.

وقالت كالاس في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء دفاع الاتحاد الأوروبي في نيقوسيا اليوم الاثنين "إن الأرقام تكشف عن الكثير".

وأضافت أن أسس اقتصاد الحرب في روسيا تنهار حجرا بعد الآخر.

وكشفت كالاس أن مقترحات فرض عقوبات على أكثر من 80 فردا وكيانا أخرى مطروحة على الطاولة في اجتماع وزراء الخارجية المقرر يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت أن هذه العقوبات يجب أن تستهدف المجمع الصناعي العسكري الروسي، وكذلك المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.


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