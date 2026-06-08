النائب علي خليفة: ننتظر تقرير اللجنة الهندسية لحسم المسئولية عن أزمة عقاري كفر طهرمس

قال النائب علي خليفة عضو مجلس النواب عن حزب العدل، إن الجهات المعنية لا تزال تنتظر تقرير اللجنة الهندسية وتقارير فحوص الإسكان والإنشاء وكلية الهندسة بجامعة القاهرة لحسم المسئولية الكاملة عن أزمة عقاري كفر طهرمس وتحديد سبب ميلهما.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم هنا القاهرة» على قناة «مودرن أم تي أي»، أن هناك احتمالات متعددة وراء الأزمة منها أعمال الحفر الخاصة بمشروع الصرف الصحي أو وجود أسباب إنشائية أخرى مؤكدا أن التحقيقات والفحوصات ما زالت مستمرة.

وأوضح خليفة أن المحافظة ووزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعي تتعاون بشكل يومي من أجل توفير حلول عاجلة للأسر المتضررة مشيرا إلى أن هناك تحركات لتوفير سكن بديل مؤقت للأهالي من خلال بيوت الشباب ونزل الشباب لحين انتهاء أعمال الفحص.

وأكد أن صرف إعانة عاجلة بقيمة 10 آلاف جنيه للأسر المتضررة يعد حلا مؤقتا وليس تعويضا نهائيا مشددا على أن الدولة لن تترك الأهالي وأن حق المواطنين سيتم الحصول عليه بعد تحديد الجهة المسؤولة عن الأزمة.

ولفت إلى أن تقرير اللجنة الهندسية سيحدد ما إذا كانت المشكلة مرتبطة بمشروع الصرف الصحي وفي حال ثبوت ذلك سيتم فحص باقي العقارات الموجودة في المنطقة للتأكد من سلامتها واتخاذ الإجراءات اللازمة.