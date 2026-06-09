رئيس الوزراء البريطاني يمنح شركات التكنولوجيا مهلة 3 أشهر لمنع الأطفال من إرسال صور لعراة

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر اليوم الاثنين إنه تقرر منح شركتي أبل وجوجل مهلة ثلاثة أشهر لمنع الأطفال من التقاط أو مشاركة أو مشاهدة صور لأشخاص عراة على هواتفهم التريد الحكومة من الشركات أن تقوم بتنشيط الخصائص المدمجة في أجهزتها أو التوصل إلى حلول تكنولوجية على الهواتف والأجهزة اللوحية لاكتشاف مثل هذا المحتوى وحظره.

وهذا يعني أن جميع البالغين سيحتاجون إلى تأكيد أعمارهم إذا كانوا يريدون التقاط صور لأشخاص عراة أو مشاهدتها.

ويتعين على الشركات أن تقوم بتغييرات أو تواجه تشريع جديد، وهو ما قد يؤدي إلى فرض غرامات، وكملاذ أخير، تحميل رؤساء شركات التكنولوجيا مسؤولية جنائية.

وسيتم تطبيق التغييرات على كل من الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية الحالية والمباعة حديثا في المملكة المتحدة.

وفي كلمة ألقاها في أسبوع التكنولوجيا في لندن، قال ستارمر: "إحدى القضايا هي قدرة الأطفال الذين لديهم هواتف على إرسال واستقبال صور لعراة ".

وتابع "لفترة طويلة، جرى إبلاغ الناس أن هذا هو ببساطة ثمن التكنولوجيا الحديثة، وأنه لا يمكن فعل أي شيء، وأن الحكومة عاجزة، وأن على الآباء فقط قبول ذلك... أنا أرفض هذا تماما، لأن التكنولوجيا يجب أن تتكيف مع احتياجات المجتمع، وليس العكس".

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) عنه القول: "لهذا السبب أدعو اليوم شركات التكنولوجيا العاملة في هذه الدولة إلى وضع ضوابط على الأجهزة تمنع الأطفال من إرسال واستقبال صور جنسية صريحة".

وأضاف "لأن هذا ليس تحديا مستحيلا. هذه بعض الشركات الأكثر ابتكارا في العالم وأعتقد أنها تستطيع حل هذه المشكلة. لكن إذا اختاروا عدم القيام بذلك، فسنتحرك وسنغير القانون لأنه عندما يتعلق الأمر بسلامة أطفالنا، فإن عدم التحرك ليس خيارا".