فاز المنتخب الهولندي في الدقائق الأخيرة على منتخب أوزبكستان 2/1، اليوم الاثنين، في مباراة ودية دولية استعدادا لكأس العالم لكرة القدم.

تقدم منتخب هولندا عن طريق كودي جاكبو في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، لكن فريقه تأثر بالنقص العددي في صفوفه بعد طرد لاعبه جوس تيل في الدقيقة 87.

ونجح منتخب أوزبكستان في استغلال النقص العددي لصالحه، ليسجل هدف التعادل في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق إيجور سيرجييف.

لكن المنتخب الهولندي نجح في العودة وتسجيل هدف الفوز مجددا في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني عن طريق كاجبو من ضربة جزاء أخرى.

ويستعد منتخب هولندا لخوض أولى مبارياته بالمونديال حيث سيواجه اليابان يوم 14 يونيو الجاري في الجولة الأولى بالمجموعة السادسة التي تضم أيضا منتخبي السويد وتونس.

على الجانب الآخر، سيلعب منتخب أوزبكستان، الذي يشارك في المونديال للمرة الأولى في تاريخه، أولى مباريات البطولة أمام نظيره الكولومبي يوم 17 من الشهر ذاته، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة 11 والتي تضم أيضا البرتغال والكونغو الديمقراطية.