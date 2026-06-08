إيطاليا تلاحق بن غفير قضائيا بسبب طريقة تعامله مع نشطاء أسطول غزة

قال مصدر قضائي، اليوم الإثنين، إن الادعاء الإيطالي وضع وزير الأمن الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير قيد التحقيق بشأن طريقة معاملة النشطاء المشاركين في أسطول غزة الشهر الماضي.

وكان بن غفير، وثّق، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على منصة «إكس»، جولة له داخل ميناء أشدود، حيث يُحتجز ناشطون من أسطول الصمود، فيما ظهر وهو يتعمد إذلالهم والاعتداء عليهم، بحسب ما أوردته وكالة «رويترز».

وظهر بن غفير وهو يسير بين المعتقلين المكبلين ومعصوبي الأعين على الأرض، مرددًا: «مرحبًا بكم في إسرائيل، نحن أصحاب هذا البيت»، وفق تعبيره.

وكانت الحكومة الإيطالية قد أعلنت، في 20 مايو الماضي، أن معاملة إسرائيل لنشطاء أسطول الصمود الذين كانوا يحاولون إيصال مساعدات إلى قطاع غزة «غير مقبولة»، مؤكدة أنها ستستدعي السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات بشأن الواقعة.