 خبراء في الأرصاد الجوية: العاصفة الاستوائية كريستينا تشكلت في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراجوا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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خبراء في الأرصاد الجوية: العاصفة الاستوائية كريستينا تشكلت في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراجوا

ميامي (أ ب)
نشر في: الإثنين 8 يونيو 2026 - 10:05 م | آخر تحديث: الإثنين 8 يونيو 2026 - 10:06 م

صرح خبراء في الأرصاد الجوية بأن العاصفة الاستوائية كريستينا تشكلت في المحيط الهادئ قبالة سواحل نيكاراجوا.

وقال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير في ميامي إن العاصفة كريستينا تصاحبها رياح تبلغ سرعتها القصوى 45 ميلا في الساعة (75 كيلومترا في الساعة).

وكان مركزها على بعد 100 ميل (160 كيلومترا) جنوب- جنوب غرب ماناجوا، عاصمة نيكاراجوا، ونحو 170 ميلا (275 كيلومترا) جنوب شرق سان سلفادور عاصمة السلفادور.

ومن المتوقع أن تتسبب كريستينا في هطول أمطار تتراوح بين 4 و8 بوصات، وبحد أقصى نحو 12 بوصة (30 سم)، عبر سواحل نيكاراجوا وهندوراس والسلفادور وجواتيمالا حتى يوم الخميس.


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