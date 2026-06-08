إيران: تفكيك 4 خلايا إرهابية جنوب شرق البلاد

أعلنت وزارة الأمن الإيرانية في بيان، تفكيك 4 خلايا عملياتية تابعة لجماعات إرهابية تكفيرية، واعتقال 19 عنصرا إرهابيا، والقضاء على 5 آخرين، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة؛ مضيفة أن أحد عناصر قوات حفظ الأمن قتل خلال هذه العمليات.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، بأن وزارة الأمن الإيرانية أعلنت اليوم الاثنين في بيان أنه بجهود عناصر جهاز الأمن في محافظة سيستان وبلوشستان (جنوب شرقي البلاد) وبالاستفادة من البلاغات الشعبية، تم القضاء على 5 من عناصر الخلايا العملياتية التابعة لجماعات إرهابية تكفيرية، إضافة إلى تصفية مجموعة من العناصر الإجرامية في جنوب شرق البلاد، كما تم توقيف 19 إرهابيا.

وأوضح البيان أن هذه العمليات شملت تفكيك عدد من الخلايا المسلحة وإحباط مخططات كانت تستهدف تنفيذ عمليات تفجيرية داخل البلاد، مع ضبط كميات كبيرة من الأسلحة والمواد المتفجرة، في إطار جهود استخباراتية وميدانية مكثفة.

كما أشار البيان إلى مقتل أحد منتسبي جهاز الأمن وإصابة آخر خلال إحدى العمليات نتيجة تفجير انتحاري نفذه أحد الإرهابيين؛ مؤكدا استمرار الإجراءات الأمنية والاستباقية ضد أي تهديدات مماثلة.

يشار إلى أن محافظة سيستان وبلوشستان المتاخمة لأفغانستان وباكستان، تعد مسرحا لاشتباكات مميتة بين الحين والآخر بين الجماعات المسلحة ومهربي المخدرات المسلحين وقوات الأمن الإيرانية.