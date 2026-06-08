قال الإعلامي عمرو أديب إن السؤال الفلسفي الذي يفرض نفسه حاليًا هو: أيهما أقوى، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؟

وأضاف، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر شاشة «MBC مصر»، مساء الإثنين، أن صراع القوة أصبح واضحًا، حيث يسعى ترامب إلى إظهار أنه الطرف الأقوى في المنطقة، بينما تحاول إسرائيل التأكيد على أنها تتحرك من تلقاء نفسها وتنفذ ما تريد، وتقدم نفسها باعتبارها القوة الأبرز في المنطقة.

وأشار إلى أن الضربات الإسرائيلية ضد إيران جاءت على خلاف رغبة ومصلحة الولايات المتحدة، موضحًا أن إيران بدورها هاجمت إسرائيل، لكنها لم تخسر أكثر مما خسرته بالفعل.

وأوضح أنه لا ينبغي ترك الأمور لإسرائيل لتتحرك كما تشاء، مؤكدًا أنه لا يمكن التعامل معها باعتبارها تتحرك بعقلانية في الوقت الراهن، قائلاً: «تقديري أن إسرائيل الآن أكثر قوة وأكثر تحركًا.. إسرائيل تحتل أجزاء من لبنان وأجزاء من سوريا عبر رسم خط أصفر لا يُسمح بتجاوزه».

وأضاف أن إسرائيل تحتل اليوم أراضي عربية أكثر مما كانت تحتل سابقًا، فضلًا عن استمرار احتلالها للأراضي الفلسطينية منذ سنوات، لافتًا إلى أن إسرائيل كانت تمتلك قاعدتين عسكريتين في العراق دون أن يتحرك أحد، محذرًا من الوصول إلى مرحلة تصبح فيها الأمور خارج السيطرة.

ونوّه بأن ترامب نفسه لم يعد قادرًا على مطالبة إسرائيل بأمر لا تريده، مؤكدًا أن وسائل إعلام أمريكية بدأت تسخر منه باعتباره غير قادر على السيطرة على نتنياهو أو إجباره على تنفيذ ما يريده.

وقال إن المواقف العربية التقليدية، مثل التحرك في مجلس الأمن أو إصدار بيانات إدانة من جامعة الدول العربية، لم تعد حاضرة بالشكل المعتاد.

وأشار إلى أن مراجعة عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله تكشف حجم الاستباحة التي تشهدها المنطقة، معتبرًا أن ما وصفه بـ«العربدة الإسرائيلية» يمثل خطرًا على الأمن القومي العربي.

وشدد على ضرورة أن تخاطب الدول العربية الإدارة الأمريكية للتأكيد على أهمية وقف ما يحدث في المنطقة، مؤكدًا أن ما تفعله إسرائيل في لبنان غير مبرر وغير مفهوم على الإطلاق.

وأكد أديب أن مصر آمنة بحدودها ويقظة قواتها المسلحة، لكنه شدد على ضرورة عدم ترك الأمور تسير بهذا الشكل، داعيًا إلى عقد قمة عربية، ولو مصغرة، أو إجراء اتصالات عربية مكثفة لاتخاذ موقف قوي تجاه التطورات الجارية.

واختتم بالتنبيه إلى أن هناك أمرًا واقعًا يُفرض يوميًا، مشيرًا إلى أن أحدًا لم يكن يتخيل ما تشهده المنطقة حاليًا من هجمات على دول عربية.