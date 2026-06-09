رئيس الوزراء الأرميني باشينيان يعلن فوزه في الانتخابات

أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، فوزه في الانتخابات العامة التي تعتبر بمثابة اختبار لنفوذ روسيا في الدولة الواقعة بمنطقة جنوب القوقاز، حيث أظهرت أحدث النتائج حصول حزبه الحاكم، "العقد المدني"، على 82ر49% من الأصوات.

وكان باشينيان وحزبه الحاكم يسعيان للحصول على تفويض قوي من أجل تحديد مسار جيوسياسي جديد لأرمينيا، يشمل الابتعاد بالجمهورية السوفيتية السابقة عن موسكو، والسعي للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وتعميق التعاون مع الغرب.

وكان باشينيان قد أدلى بصوته في الانتخابات، أمس الأحد، حيث قال إن بلاده ستواصل تعزيز استقلالها وسيادتها وديمقراطيتها وسيادة القانون فيها.

وأفاد مراقبو الانتخابات الأوروبيون بأن الانتخابات كانت مثيرة للانقسام ولكنها "أُديرت بشكل جيد"، مشيرين في الوقت ذاته إلى مخاوف من سعي روسيا للتأثير على النتيجة عبر ضغوط اقتصادية.

كما لفتوا إلى أن حكومة باشينيان الحالية حاولت التضييق على المعارضة الموالية لروسيا إلى حد كبير.

وحلّ حزب "العقد المدني" الذي يتزعمه باشينيان في المرتبة الأولى بنسبة 82ر49 من الأصوات، وفقا لأحدث النتائج الأولية الصادرة اليوم الإثنين.

أما منافسه الرئيسي، سامفيل كارابيتيان، فهو ملياراردير جمع ثروته في روسيا ويخضع للإقامة الجبرية بتهمة الدعوة إلى الإطاحة بالحكومة، وهي تهمة يرفضها كارابيتيان، الذي حل تكتله "أرمينيا القوية" في المرتبة الثانية بنسبة 28ر23 من الأصوات ــ معتبرا إياها ذات دوافع سياسية.