رئيس البرلمان الإيراني: العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية وسنواصل الدفاع عن حقوقنا

قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الاثنين، إن العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية، لافتا إلى أنهم سيواصلون الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني.

وذكر قاليباف في رسالة صوتية للشعب الإيراني: "انتهاك وقف إطلاق النار والحصار البحري كانا سبب التوترات الأخيرة. العمليات العسكرية لا تعيق الدبلوماسية. سنواصل من الآن فصاعدا الدفاع بقوة عن حقوق الشعب الإيراني"، وفق وكالة سبوتنيك.

وأضاف أن "هدف المفاوضات هو إنهاء الحرب وإرساء أمن مستدام، وليس تطبيع العلاقات مع الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد الرئيس الإيراني، مسعود بيزشكيان، أن أولوية بلاده تتمثل في الحفاظ على الأمن القومي وسلامة المواطنين، مشددًا على أن إيران ستدافع عن حقوق شعبها بكل حزم ولن تتراجع أمام أي تهديد.

وتابع بيزشكيان عبر منصة "إكس": "لم نتخلَّ عن ساحة المعركة ولا عن طاولة المفاوضات، وبالوحدة والعقلانية، ستخرج إيران منتصرة من هذه المحنة أيضا بإذن الله".

وأطلقت إيران، مساء الأحد، صواريخ باتجاه إسرائيل، للمرة الأولى، منذ وقف إطلاق النار بين أمريكا وإيران في أبريل الماضي، معتبرة أن الهجوم "جاء ردًا على قصف الضاحية الجنوبية لبيروت".