النائب إسماعيل الشرقاوي عن العدادات الكودية: لا يجوز التحول من المحاسبة التصاعدية إلى شريحة واحدة

قال النائب إسماعيل الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، عن مطالبته بإعادة النظر في نظام محاسبة العدادات الكودية وضبط منظومة الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يجوز التحول من نظام المحاسبة التصاعدية إلى نظام محاسبة موحد يعتمد على شريحة واحدة للجميع.

وأضاف "الشرقاوي" عبر برنامج "حضرة المواطن" مع الإعلامي سيد علي، على قناة الحدث اليوم، اليوم الاثنين، أن هناك فرقًا بين من يرتكب مخالفة بسرقة التيار الكهربائي وبين من يقيم في وحدة سكنية مخالفة، مشددًا على ضرورة عدم الخلط بين الحالتين عند وضع آليات المحاسبة، وهو ما دفعه إلى التقدم باقتراح برغبة.

وأشاد الإعلامي سيد علي بمطالبة النائب، مؤكدًا أن القضية تحظى باهتمام واسع بين المواطنين، قائلاً: “أحيي هذا النائب لأن هذا الموضوع مهم، والناس تتحدث عنه باستمرار، وهناك مواطنون كثيرون يطالبوننا بالتحدث باسمهم في هذا الملف”.

وتقدم النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، باقتراح برغبة إلى المستشار عصام الدين فريد رئيس المجلس، موجّه إلى الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بشأن ضبط منظومة الكهرباء وإعادة النظر في آلية محاسبة استهلاك العدادات الكودية، وذلك بعد تطبيق نظام الشريحة الموحدة وفق أعلى سعر استهلاك بدلًا من نظام الشرائح المتدرجة.