استعرض الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، ملابسات إغلاق وتشميع مركز «منة فيت سيشن» لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد، والقبض على منتحلة صفة طبيبة.

وقال، خلال تصريحات ببرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر قناة «ON E» مساء الإثنين، إن النقابة رصدت مقطع فيديو متداولًا لبودكاست ظهرت خلاله المنتحلة وهي تزعم علاج سيدة من نزيف مهبلي، رغم نصائح الأطباء لها باستئصال الرحم.

وأضاف: «هي ادعت أن ذلك كان بسبب زيادة نسبة الإستروجين في الدم، وأنها خفّضت هذه النسبة، فتوقف النزيف ولم تضطر السيدة إلى استئصال الرحم».

ووصف هذه الادعاءات بأنها «جريمة في حق هذه السيدة»، موضحًا أنها ربما كانت تعاني من بؤر سرطانية، وكان النزيف أحد أعراضها، قائلًا: «مكنتش عيانة بالنزيف، هي كانت عيانة بمشاكل أو مسائل خاصة بالرحم نفسه».

ونوّه إلى أن نصائح الأطباء باستئصال الرحم كانت تستهدف الوقاية من انتشار السرطان في الجسم، والذي قد يؤدي إلى الوفاة، مضيفًا: «السيدة دي الله أعلم وضعها إيه دلوقتي».

وشدد على أن القانون المصري يُجرّم ممارسة الطب دون ترخيص، مشيرًا إلى القانون رقم 415 لسنة 1954 المنظم لمزاولة مهنة الطب، والذي ينص على أنه «لا يجوز لأي شخص إبداء مشورة طبية أو تشخيص مرض أو وصف علاج أو إجراء جراحة مباشرة إلا إذا كان مقيدًا بسجلات نقابة الأطباء ووزارة الصحة».

ولفت إلى أن موقع نقابة الأطباء يتيح منذ 10 سنوات خدمة التحقق من تراخيص الأطباء والمنشآت الطبية المختلفة، مضيفًا أن النقابة لا تملك صلاحية الضبطية القضائية.

وأكد مطالبة النقابة المستمرة بتغليظ العقوبات على منتحلي الصفة الطبية، قائلًا: «طول الوقت إحنا بنطالب بتشريعات تغلظ العقوبة على المسائل دي، وطول الوقت بنتكلم في مسائل تنظم المسألة دي».

وأشار إلى أن المنتحلة تخرجت في كلية الحقوق، وحصلت على ماجستير في التغذية الصحية من كلية الزراعة بجامعة القاهرة، معقبًا: «إحنا من ضمن الناس اللي قلنا إن التغذية العلاجية حق حصري للطبيب وللفرق الصحية، كلٌّ في دوره».

وأكد مخاطبة النقابة لمختلف الجامعات ووزارة التعليم العالي لمناقشة هذا الملف والتعامل معه، قائلًا: «كليات غريبة جدًا الحقيقة بتدي دراسات عليا لناس غير متخصصة في تخصص أصلًا في منتهى الخطورة».

وفي سياق متصل، شدد أمين على محدودية أدوات النقابة في مواجهة منتحلي الصفة الطبية، قائلًا: «أدواتنا بالنسبة لحجم التجول والتدخل في المهنة بسيطة جدًا».

وأوضح أهمية التكامل بين الجهات المعنية ووسائل الإعلام للتعامل مع هذه الظاهرة، مضيفًا: «الست دي لما ظهرت للناس ظهرت من خلال وسائل الإعلام».

وأشار إلى أن للنقابة الحق في محاسبة الأطباء الذين يتحدثون أو يصفون علاجات خارج نطاق تخصصاتهم فيما يتعلق بالممارسة الطبية وكتابة الوصفات، قائلًا: «إذا كان قال وصفات لحالات معينة أو لأشخاص معينين أو في ظروف معينة وخارج تخصصه أنا بحاسب الطبيب».

وشدد على أن مهنة الطب لا تقتصر على المعرفة وحدها، وإنما تتطلب دراسة جامعية معتمدة، وتدريبًا إكلينيكيًا إلزاميًا، واستخراج التراخيص المهنية، وغيرها من المتطلبات.

وأضاف أن النظريات العلمية تخضع لبروتوكولات علمية وبحثية محددة ينظمها قانون البحث العلمي المصري والقواعد العالمية المعمول بها.

واختتم بالتأكيد على أن من حق الجميع طرح النظريات العلمية وتقديمها للجهات البحثية المختصة لتجربتها ومقارنتها بالنظريات القائمة والتحقق من صحتها قبل طرحها للجمهور.

وكانت وزارة الصحة والسكان قد أعلنت إغلاق وتشميع مركز «منة فيت سيشن» لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد، وتحديدًا بأول شارع الشيخ زايد بميدان الريدي بمحافظة الجيزة، بعد ضبط منتحلة صفة طبيبة تدير المنشأة بصورة غير قانونية، مع وجود مخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.