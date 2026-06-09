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اختتم منتخب فرنسا استعداده لكأس العالم 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك بالفوز على ضيفه أيرلندا الشمالية بنتيجة 3 / 1 في مباراة ودية، مساء الإثنين.

يدين الديوك بهذا الفوز لنجم بايرن ميونخ الألماني، مايكل أوليسيه الذي سجل الأهداف الثلاثة في الدقائق 43 و49 و75، بينما أحرز باتريك كيلي هدف أيرلندا الشمالية الوحيد في الدقيقة 64.

ورفع أوليسيه رصيده إلى 7 أهداف في 17 مباراة دولية بقميص منتخب بلاده.

وعوض المنتخب الفرنسي بهذا الفوز خسارته المفاجئة أمام كوت ديفوار بنتيجة 1 / 2 في مباراة ودية أخرى، أقيمت يوم الخميس الماضي.

وقبلها فاز الديوك على البرازيل بنتيجة 2 / 1 وكولومبيا بنتيجة 3 / 1 في مباراتين وديتين خلال مارس/أذار الماضي.

ويتطلع المنتخب الفرنسي بقيادة مديره الفني ديديه ديشامب للتتويج بكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق ديشان اللقب لاعبًا في مونديال 1998 الذي استضافته بلاده، ومدربًا في مونديال 2018 في روسيا.

وفرطت فرنسا في تتويج ثان على التوالي بالخسارة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في نهائي مونديال قطر 2022 بعد تعادل مثير في الوقتين الأصلي والإضافي بنتيجة 3 / 3 على ملعب لوسيل.

وكانت ودية فرنسا ضد أيرلندا الشمالية هي آخر ظهور لديشامب كمدرب لمنتخب بلاده على أرضه ووسط جماهيره قبل أن يسدل الستار على مسيرة دامت 14 عامًا بانتهاء مشوار الديوك في كأس العالم هذا الصيف.

وسيبدأ المنتخب الفرنسي مشواره في مونديال 2026 بمواجهة فرنسا يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات المجموعة التاسعة، بعدها يواجه العراق ثم النرويج يومي 23 و26 يونيو/حزيران الجاري.