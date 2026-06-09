متحدث:الاشتباه في حريق متعمد وراء انقطاع الكهرباء في مدينة بغرب ألمانيا

ذكر المتحدث باسم شركة "نتسه بي دبليو" المشغلة لشبكة الكهرباء أن الشبهات تحوم حول حريق متعمد تسبب في انقطاع الكهرباء على نحو واسع النطاق بمدينة رويتلينجن بغرب ألمانيا اليوم الاثنين.

وقال المتحدث أنه تم العثور على ثلاثة مواقع حريق داخل محطة فرعية للكهرباء، كما لحقت أضرار بالسياج والأراضي المحيطة بالمنشأة.

وقال متحدث باسم مكتب التحقيقات الجنائية في ولاية بادن-فورتمبرج إن الشرطة تجري تحقيقا في جميع الأسباب المحتملة للحادث.

وأضاف المتحدث أنه تم الاستعانة بخبراء في التحقيق في جرائم الحرائق المتعمدة، مشيرا إلى أن هذا إجراء روتيني في مثل هذه الحوادث.

وأفادت شركة "نتسه بي دبليو" بأن محطة "رويتلينجن-ويست" الفرعية قد تضررت، حيث صرح المتحدث باسم الشركة بأن المحطة تعطلت في تمام الساعة 1:45 صباحا (23:45 بتوقيت جرينتش أمس الأحد).

وبعد مرور ساعات، عاد التيار الكهربائي لنحو نصف المشتركين المتضررين البالغ عددهم قرابة 20 ألف مشترك تابعين لشركة تشغيل الشبكة "فايرنتسه".

ويذكر أن هذا الحادث يشبه هجمات الحريق المتعمد التي يشتبه في قيام عناصر تنتمي إلى اليسار المتطرف بتنفيذها في برلين العام الماضي في مطلع عام 2026، والتي تسببت في انقطاع الكهرباء عن آلاف المنازل لأيام متتالية.

ويبلغ عدد سكان مدينة رويتلينجن ما يزيد قليلا على 100 ألف نسمة، وتقع على بعد نحو 40 كيلومترا جنوب مدينة شتوتجارت.